Европа отреагировала на переговоры Зеленского и Трампа: Мерц выступил с новой инициативой

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украине нужен мирный план. Об этом пишет Deutsche Welle, цитируя слова представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские активы.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", — приводит слова Мерца Корнелиус.

Представитель правительства Германии отметил, что после встречи президента Украины с главой США Дональдом Трампом главы европейских стран обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.

Других подробностей относительно "мирного плана" для Украины медиа не приводит.

Напомним, еще находясь в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел общий разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава государства проинформировал о продуктивной и длительной встрече с Президентом США Дональдом Трампом, во время которой лидеры говорили о ПВО, потребностях Украины и гарантиях безопасности.

