logo

BTC/USD

106968

ETH/USD

3878.37

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Европа отреагировала на переговоры Зеленского и Трампа: Мерц выступил с новой инициативой
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа отреагировала на переговоры Зеленского и Трампа: Мерц выступил с новой инициативой

Фридрих Мерц заявил о необходимости плана мира для Украины

18 октября 2025, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украине нужен мирный план. Об этом пишет Deutsche Welle, цитируя слова представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

Европа отреагировала на переговоры Зеленского и Трампа: Мерц выступил с новой инициативой

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские активы.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", — приводит слова Мерца Корнелиус.

Представитель правительства Германии отметил, что после встречи президента Украины с главой США Дональдом Трампом главы европейских стран обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.

Других подробностей относительно "мирного плана" для Украины медиа не приводит.

Напомним, еще находясь в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел общий разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава государства проинформировал о продуктивной и длительной встрече с Президентом США Дональдом Трампом, во время которой лидеры говорили о ПВО, потребностях Украины и гарантиях безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли США отказали в поставках "Томагавков": что говорит Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/merc-posle-razgovora-s-zelenskim-sejcas-ukraine-nuzen-mirnyj-plan/a-74408121
Теги:

Новости

Все новости