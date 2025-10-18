logo_ukra

Європа відреагувала на переговори Зеленського та Трампа: Мерц виступив із новою ініціативою
Європа відреагувала на переговори Зеленського та Трампа: Мерц виступив із новою ініціативою

Фрідріх Мерц заявив про необхідність плану миру для України

18 жовтня 2025, 12:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україні потрібний мирний план. Про це пише Deutsche Welle, цитуючи слова представника уряду ФРН Штефана Корнеліуса.

Європа відреагувала на переговори Зеленського та Трампа: Мерц виступив із новою ініціативою

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Чиновник зазначив, що планується посилити тиск на Москву за допомогою санкцій та задіяти заморожені російські активи.

"Володимир Зеленський користується повною підтримкою Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру", — наводить слова Мерца Корнеліус.

Представник уряду Німеччини зазначив, що після зустрічі президента України з главою США Дональдом Трампом глави європейських країн обговорили із Зеленським подальші дії та мають намір надалі уважно стежити за наступними кроками.

Інших подробиць щодо "мирного плану" для України медіа не наводить.

Нагадаємо, ще перебуваючи у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, президентом Фінляндії Олександром Стуббом, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президент Європейської ради Антоніу Коштою та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.                                  

Глава держави поінформував про продуктивну та тривалу зустріч з Президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідери говорили про ППО, потреби України та гарантії безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді США відмовили у постачаннях "Томагавків": що каже Зеленський.



