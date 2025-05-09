Германия, Франция и Польша вместе с другими партнерами разработали проект совместной декларации по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава правительства ФРГ отметил, декларация "во многом идентична предложению о 30-дневном прекращении огня", поскольку европейцы поддерживают эту инициативу президента США Дональда Трампа.

Мерц отметил, что РФ теперь придется согласиться на более длительное прекращение огня, которое должно открыть путь для подлинного мирного соглашения.

Канцлер отметил, что ЕС стремится "закончить эту войну как можно скорее", но при этом ясно, что "это не пройдет мимо головы Украины". Он сказал, что "украинцы должны участвовать" в любых обсуждениях.

"Мы продолжим поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. И мы готовы оказать дальнейшее давление на Россию, если это необходимо", — заявил Фридрих Мерц.

По его словам, если Россия не пойдет по пути настоящих мирных переговоров, Германия не остановится перед "дальнейшим усилением санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и США".

Также издание "Комментарии" сообщало – из Вашингтона довольно часто доносятся заявления, которые говорят о том, что США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом все есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник президента РФ и бывший посол России в США Юрий Ушаков, заявление которого приводит Reuters.



