Европе нужно готовиться к новым военным угрозам: глава Минобороны ФРГ сделал тревожное заявление

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Кравцев Сергей
Европе нужно готовиться к новым военным угрозам. На восстановление оборонного потенциала есть 5-8 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Welt" сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны Германии предположил, что США в ближайшие годы будут больше вовлечены в Тихоокеанский регион. Поэтому влияние американцев в Европе ослабнет.
Немецкий министр добавил, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает производство оружия в РФ. В то же время его угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове нужно воспринимать очень серьезно.
Стоит отметить, Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли внешнеполитическая ситуация начала выравниваться: что предстоит сделать Зеленскому. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировал ситуацию.
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