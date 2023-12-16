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Европе нужно готовиться к новым военным угрозам: глава Минобороны ФРГ сделал тревожное заявление

Борис Писториус считает, что европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте

сегодня, 11:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европе нужно готовиться к новым военным угрозам. На восстановление оборонного потенциала есть 5-8 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Welt" сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Европе нужно готовиться к новым военным угрозам: глава Минобороны ФРГ сделал тревожное заявление

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Германии предположил, что США в ближайшие годы будут больше вовлечены в Тихоокеанский регион. Поэтому влияние американцев в Европе ослабнет.


"Это означает, что мы, европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте. Например, оборонной промышленности нужно время, чтобы нарастить свои мощности. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, за которые мы должны догнать и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе", — заявил Писториус.

Немецкий министр добавил, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает производство оружия в РФ. В то же время его угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове нужно воспринимать очень серьезно.

"Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ждать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому", — подчеркнул глава Минобороны Германии.

Стоит отметить, Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли внешнеполитическая ситуация начала выравниваться: что предстоит сделать Зеленскому. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировал ситуацию.




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