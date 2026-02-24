Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил успехи украинских войск в феврале и подчеркнул, что оборона страны оказалась более результативной, чем часто сообщают СМИ, отметив значительные территориальные достижения и влияние войны на российскую экономику. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Independent.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Немецкий лидер Мерц обратил внимание, что в феврале украинские защитники достигли неожиданных территориальных успехов, одновременно подчеркнув, что российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что южные районы страны были освобождены на площади 300 кв. км в рамках контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — сначала президент Владимир Зеленский заявил об увольнении ВСУ на фронте 300 кв.км. Уже сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины не только умеряют врага, но и ведут успешные наступательные действия на Юге. По его словам, с конца января группировки Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями на Александровском направлении возобновили контроль над около 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами. Можно ли сказать, что с января ситуация на фронте начала, если не меняться в нашу пользу, то выравниваться? Почему нам все еще не удается остановить врага, ведь на карте DeepState снова появились новые красные окраски, в частности на Донетчине и Сумщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



