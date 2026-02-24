Європу вразили несподівані успіхи України на фронті у лютому: Мерц зробив заяву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив успіхи українських військ у лютому і підкреслив, що оборона країни виявилася результативнішою, ніж часто повідомляють ЗМІ, відзначивши значні територіальні досягнення та вплив війни на російську економіку. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Independent.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Німецький лідер Мерц звернув увагу, що в лютому українські захисники досягли несподіваних територіальних успіхів, водночас наголосивши, що російська економіка зазнає серйозного тиску через санкції та війну.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що південні райони країни було звільнено на площі 300 кв. км у рамках контрнаступу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спочатку президент Володимир Зеленський заявив про звільнення ЗСУ на фронті 300 кв.км. Вже сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Збройні сили України не лише стримують ворога, а й ведуть успішні наступальні дії на Півдні. За його словами, з кінця січня угруповання Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами на Олександрівському напрямку відновили контроль над близько 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами. Чи можна сказати, що з січня ситуація на фронті почала, якщо не змінюватись на нашу користь, то вирівнюватись? Чому нам все ще не вдається зупинити ворога, адже на карті DeepState знову з'явилися нові червоні забарвлення, зокрема на Донеччині та Сумщині? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.



