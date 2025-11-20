Канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал возмущение в Бразилии своими пренебрежительными словами о городе Белен, где проходила Всемирная климатическая конференция. На торговом конгрессе в Германии Мерц сказал:

Фридрих Мерц попал в скандал, после чего его назвали «сыном Гитлера»

"Мы живем в одной из самых красивых стран мира. Я спросил у нескольких журналистов, которые были со мной в Бразилии на прошлой неделе: кто из вас хотел бы здесь остаться? Никто не поднял руку. Все были рады, что мы вернулись в Германию"

Президент Бразилии Лула да Силва сразу отреагировал на эти слова, заявив, что канцлер должен был в Белене "зайти в бар, потанцевать и отведать местную кухню" — тогда "он бы понял, что Берлин не может предложить ему и десяти процентов того качества, которое предоставляет штат Пара и город Белен".

Еще резче отреагировал мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс: в X он назвал Мерца "сыном Гитлера", "мерзавцем" и "нацистом". Вскоре он удалил этот пост и написал вместо него: "Это мой способ сегодня выпустить пар. Оставайтесь спокойными в МИДе. Да здравствует дружба между Бразилией и Германией".

На Instagram-аккаунт Мертвеца тоже обрушился шквал комментариев от бразильцев. Там написали, например: Бразилия благодарна за ваше отбытие. Прекрасно, что вы снова дома — лучше оставайтесь там, мы точно не будем скучать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Германия сократит поддержку украинских беженцев – Правительство одобрило изменения в систему социальной помощи. Это касается не всех украинцев, а только прибывших после 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.