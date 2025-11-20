Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц викликав обурення у Бразилії своїми зневажливими словами про місто Белен, де відбувалася Всесвітня кліматична конференція. На торговому конгресі в Німеччині Мерц сказав:

Фрідріх Мерц потрапив у скандал, після чого його назвали «сином Гітлера»

"Ми живемо в одній із найкрасивіших країн світу. Я спитав кількох журналістів, які були зі мною у Бразилії минулого тижня: хто з вас хотів би тут залишитися? Ніхто не підняв руку. Всі були раді, що ми повернулися до Німеччини"

Президент Бразилії Лула да Сілва одразу відреагував на ці слова, заявивши, що канцлер мав у Белені "зайти в бар, потанцювати і скуштувати місцеву кухню" — тоді "він зрозумів би, що Берлін не може запропонувати йому й десяти відсотків тієї якості, яку надає штат Пара і місто Белен".

Ще різкіше відреагував мер Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес: у X він назвав Мерца "сином Гітлера", "мерзотником" і "нацистом". Невдовзі він видалив цей пост і написав замість нього: "Це був мій спосіб сьогодні випустити пару. Залишайтеся спокійними у МЗС. Хай живе дружба між Бразилією та Німеччиною".

На Instagram-аккаунт Мерця теж обрушився шквал коментарів від бразильців. Там написали, наприклад: Бразилія вдячна за ваше відбуття. Прекрасно, що ви знову вдома — краще залишайтеся там, ми точно не сумуватимемо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Німеччина скоротить підтримку українських біженців – Уряд схвалив зміни до системи соціальної допомоги. Це стосується не всіх українців, а лише тих, які прибули після 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.