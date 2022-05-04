logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Гарантий больше нет: Шольц назвал опасность для всей Европы после нападения РФ на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Гарантий больше нет: Шольц назвал опасность для всей Европы после нападения РФ на Украину

Германия принимает решение усилить выделение средств на оборону

сегодня, 08:27
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Наступило то время, когда нет больше гарантий, что российская армия не вторгнется в какую-то из стран Европы. Уверенность пропала после того, как Россия открыто вторглась в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведским и финским коллегами на пресс-конференции, пишет "Reuters".

Гарантий больше нет: Шольц назвал опасность для всей Европы после нападения РФ на Украину

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии отметил, десятилетиями в Европе считали, как данность нерушимость границ. Никто даже допустить не мог, что спустя какое-то время кто-то силой будет пытаться изменить границы, посягать на территориальную целостность других стран. Россия нарушила этот статус-кво и теперь ни одна страна в мире не может дать гарантий, что Путин в Кремле не примет решение вторгнуться в какую-то из стран Европы после войны в Украине.

Немецкий лидер проинформировал, что после событий в Украине Берлин принял решение экстренно увеличить выделение средств на оборону. Шольц также отметил, что принято решение выделить 2% своего ВВП на расходы на оборону.

По словам Олафа Шольца, Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии относительно своего членства в НАТО. Если граждане Швеции и Финляндии решат присоединиться к Альянсу, то Берлин поддержит их вступление.

Читайте на портале "Комментарии" — мирные переговоры россии и Украины окончательно застопорились: эксперты рассказали, как события могут развиваться дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало — штурм Запорожской области закончился для оккупантов моргом – только за предыдущий день в Горловку доставили более 100 трупов. Легкой прогулки у россиян не вышло.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!