Гарантий больше нет: Шольц назвал опасность для всей Европы после нападения РФ на Украину

Наступило то время, когда нет больше гарантий, что российская армия не вторгнется в какую-то из стран Европы. Уверенность пропала после того, как Россия открыто вторглась в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведским и финским коллегами на пресс-конференции, пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии отметил, десятилетиями в Европе считали, как данность нерушимость границ. Никто даже допустить не мог, что спустя какое-то время кто-то силой будет пытаться изменить границы, посягать на территориальную целостность других стран. Россия нарушила этот статус-кво и теперь ни одна страна в мире не может дать гарантий, что Путин в Кремле не примет решение вторгнуться в какую-то из стран Европы после войны в Украине.

Немецкий лидер проинформировал, что после событий в Украине Берлин принял решение экстренно увеличить выделение средств на оборону. Шольц также отметил, что принято решение выделить 2% своего ВВП на расходы на оборону.

По словам Олафа Шольца, Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии относительно своего членства в НАТО. Если граждане Швеции и Финляндии решат присоединиться к Альянсу, то Берлин поддержит их вступление.

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