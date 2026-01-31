Генсек ООН бьет тревогу из-за финансового коллапса организации: что произошло

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций оказалась под угрозой неизбежного финансового коллапса из-за неуплаты вкладов странами-членами. Об этом сообщает Reuters.

Антониу Гутерреш (фото из открытых источников)

Глава ООН уже не в первый раз обращает внимание на серьезные финансовые проблемы организации. "Кризис углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса. И ситуация будет ухудшаться в ближайшем будущем", – отметил он в письме, адресованном послам.

Отмечается, что Соединенные Штаты существенно снизили объемы добровольного финансирования структур ООН, а также отказались уплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет организации и бюджет миротворческих миссий. Президент США Дональд Трамп ранее называл ООН структурой с большим потенциалом, однако подчеркивал, что она не использует его должным образом. Кроме того, он инициировал создание Совета мира, который, по мнению отдельных наблюдателей, может ослабить влияние и авторитет традиционной международной организации.

ООН была основана в 1945 году, в настоящее время она объединяет 193 государства-члена и занимается вопросами поддержки международного мира и безопасности, защиты прав человека, содействия социально-экономическому развитию, а также координацией гуманитарных усилий в мире.

Согласно правилам ООН размер взносов определяется в зависимости от экономической мощи каждой страны-члена. Доля США в общем бюджете составляет 22%, вторым по объему плательщиком является Китай с долей 20%. В то же время, по состоянию на конец 2025 года общая задолженность по вкладам достигла рекордной суммы в $1,57 млрд, сообщил Гутерреш, не уточняя, какие именно государства имеют наибольшие долги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию Крыма и Донбасса путем права наций на самоопределение.

В частности, российский журналист спросил Гутерриша, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как таковой, к которому следует применить принцип самоопределения наций. На это Гутерриш ответил, что есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность стран. Другой принцип – самоопределение народов. Ссылаясь на заключение управления ООН по правовым вопросам, он добавил, что самоопределение народов возможно только при наличии ряда необходимых условий.