Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Об’єднаних Націй опинилася під загрозою "неминучого фінансового колапсу" через несплату внесків країнами-членами. Про це повідомляє Reuters.

Антоніу Гутерреш (фото з відкритих джерел)

Очільник ООН уже не вперше звертає увагу на серйозні фінансові проблеми організації. "Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і створюючи ризик фінансового колапсу. І ситуація буде погіршуватися в найближчому майбутньому", – зазначив він у листі, адресованому послам.

Зазначається, що Сполучені Штати суттєво зменшили обсяги добровільного фінансування структур ООН, а також відмовилися сплачувати обов’язкові внески до регулярного бюджету організації та бюджету миротворчих місій. Президент США Дональд Трамп раніше називав ООН структурою з "великим потенціалом", однак підкреслював, що вона не використовує його належним чином. Крім того, він ініціював створення Ради миру, яка, на думку окремих спостерігачів, може послабити вплив і авторитет традиційної міжнародної організації.

ООН була заснована у 1945 році, нині вона об’єднує 193 держави-члени та займається питаннями підтримання міжнародного миру й безпеки, захисту прав людини, сприяння соціально-економічному розвитку, а також координацією гуманітарних зусиль у світі.

Відповідно до правил ООН, розмір внесків визначається залежно від економічної потужності кожної країни-члена. Частка США у загальному бюджеті становить 22%, другим за обсягом платником є Китай із часткою 20%. Водночас станом на кінець 2025 року загальна заборгованість за внесками досягла рекордної суми у $1,57 млрд, повідомив Гутерреш, не уточнюючи, які саме держави мають найбільші борги.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерріш відкинув спроби РФ виправдати окупацію Криму та Донбасу шляхом права націй на самовизначення.

Зокрема, російський журналіст запитав Гутерріша, чи може ООН розглядати випадок Криму та Донбасу як такий, до якого слід застосувати принцип самовизначення націй. На це Гутерріш відповів, що є два важливі принципи. Перший принцип – територіальна цілісність країн. Інший принцип – самовизначення народів. Посилаючись на укладання управління ООН із правових питань, він додав, що самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов.