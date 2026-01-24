logo

Германии не будет в Совете мира Трампа: Мерц наконец-то раскрыл карты
НОВОСТИ

Германии не будет в Совете мира Трампа: Мерц наконец-то раскрыл карты

При этом Мерц уточнил, что Берлин готов сотрудничать с Вашингтоном в "поиске новых форматов", которые приблизят мир "в разных регионах мира"

24 января 2026, 12:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нынешняя форма "Совета мира" президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к ней по "конституционным причинам". Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет DW.

Германии не будет в Совете мира Трампа: Мерц наконец-то раскрыл карты

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, несколько недель назад Мерц выразил Трампу готовность принять участие в таком совете, но добавил, что ее нынешний состав является неприемлемым для Германии "по конституционным соображениям".

"Мы, конечно, готовы рассмотреть другие формы, новые формы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", – сказал канцлер на пресс-конференции в Риме.

Однако Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов сотрудничать с Вашингтоном в "поиске новых форматов", которые приблизят мир "в разных регионах мира".                        

"И я не хочу ограничивать это только Газой и Ближним Востоком. Конечно, это может быть и Украина", – сказал Мерц.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп предложил создать новую международную структуру. По замыслу Совет мира должен заниматься урегулированием конфликтов и послевоенным восстановлением в разных регионах мира. 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп провел церемонию подписания соглашения о создании Совета мира. Он заявил, что к инициативе уже согласились присоединиться около 20 стран. Может ли вновь созданная структура заменить ООН? Возможно ли это искусственно созданный проект, который нужен был исключительно для того, чтобы унять его Трампа и через некоторое время о нем забудут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




