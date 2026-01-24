Германии не будет в Совете мира Трампа: Мерц наконец-то раскрыл карты

Рубрики
Нынешняя форма "Совета мира" президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к ней по "конституционным причинам". Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет DW.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
В публикации отмечается, несколько недель назад Мерц выразил Трампу готовность принять участие в таком совете, но добавил, что ее нынешний состав является неприемлемым для Германии "по конституционным соображениям".
Однако Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов сотрудничать с Вашингтоном в "поиске новых форматов", которые приблизят мир "в разных регионах мира".
