Германии не будет в Совете мира Трампа: Мерц наконец-то раскрыл карты

Нынешняя форма "Совета мира" президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к ней по "конституционным причинам". Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет DW.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, несколько недель назад Мерц выразил Трампу готовность принять участие в таком совете, но добавил, что ее нынешний состав является неприемлемым для Германии "по конституционным соображениям".

"Мы, конечно, готовы рассмотреть другие формы, новые формы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", – сказал канцлер на пресс-конференции в Риме.

Однако Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов сотрудничать с Вашингтоном в "поиске новых форматов", которые приблизят мир "в разных регионах мира".

"И я не хочу ограничивать это только Газой и Ближним Востоком. Конечно, это может быть и Украина", – сказал Мерц.

