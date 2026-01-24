Німеччини не буде у Раді миру Трампа: Мерц нарешті розкрив карти

Нинішня форма "Ради миру" президента США Дональда Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин". Відповідну заяву зробив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, пише "DW".

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

В публікації зазначається, кілька тижнів тому Мерц висловив Трампу готовність взяти участь у такій раді, але додав, що її нинішній склад є неприйнятним для Німеччини "з конституційних міркувань".

"Ми, звичайно, готові розглянути інші форми, нові форми співпраці зі Сполученими Штатами Америки", – сказав канцлер на пресконференції в Римі.

Однак Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий співпрацювати з Вашингтоном у "пошуку нових форматів", які наблизять мир "у різних регіонах світу".

"І я не хочу обмежувати це лише Газою та Близьким Сходом. Звичайно, це може бути і Україна", – сказав Мерц.

