logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Німеччини не буде у Раді миру Трампа: Мерц нарешті розкрив карти
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччини не буде у Раді миру Трампа: Мерц нарешті розкрив карти

При цьому Мерц уточнив, що Берлін готовий співпрацювати з Вашингтоном у "пошуку нових форматів", які наблизять мир "у різних регіонах світу"

24 січня 2026, 12:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нинішня форма "Ради миру" президента США Дональда Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин". Відповідну заяву зробив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, пише "DW". 

Німеччини не буде у Раді миру Трампа: Мерц нарешті розкрив карти

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

В публікації зазначається, кілька тижнів тому Мерц висловив Трампу готовність взяти участь у такій раді, але додав, що її нинішній склад є неприйнятним для Німеччини "з конституційних міркувань".

"Ми, звичайно, готові розглянути інші форми, нові форми співпраці зі Сполученими Штатами Америки", – сказав канцлер на пресконференції в Римі.

Однак Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий співпрацювати з Вашингтоном у "пошуку нових форматів", які наблизять мир "у різних регіонах світу".                                                                                       

"І я не хочу обмежувати це лише Газою та Близьким Сходом. Звичайно, це може бути і Україна", – сказав Мерц.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп запропонував створити нову міжнародну структуру. За задумом, Рада миру має займатися врегулюванням конфліктів і післявоєнним відновленням у різних регіонах світу. 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі Трамп провів церемонію підписання угоди про створення Ради миру. Він заявив, що до ініціативи вже погодилися приєднатися близько 20 країн. Чи може новостворена структура замінити ООН? Чи можливо це штучно створений проект, який потрібний був виключно для того, щоб вгамувати его Трампа і через деякий час про неї забудуть? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини