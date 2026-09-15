В Германии подняли тревогу: загадочный дрон упал у авиабазы Бундесвера

В Германии правоохранители проводят масштабную операцию после обнаружения обломков неизвестного беспилотника вблизи Ганновера. Место падения дрона расположено примерно в одном километре от военной авиабазы Бундесвера в Вунсторфе. Об инциденте сообщило немецкое издание Bild.

Полиция обыскивает территорию большим контингентом. Фото: NonstopNews

Обломки дрона нашли к востоку от озера Штайнхуде, в безлюдной открытой местности. После этого полиция приступила к поискам других частей беспилотника.

По данным Государственного управления криминальной полиции Нижней Саксонии (LKA), пока нет признаков опасности для населения. В то же время из-за значительной площади территории поисками занимается большое количество правоохранителей и других экстренных служб.

Бундесвер подтвердил Bild, что место падения дрона действительно расположено примерно в километре от авиабазы в Вунсторфе. В этом районе находится военный аэродром, используемый вооруженными силами Германии.

Следователи получили информацию о находке 14 сентября. В настоящее время главное внимание сосредоточено на извлечении и анализе обломков. Они должны помочь установить тип беспилотника, его возможное происхождение и обстоятельства, при которых он оказался в этом районе. Кому принадлежал дрон и откуда он прилетел, пока неизвестно. Правоохранители не сообщали, что беспилотник связан с Россией или другим государством.

Инцидент произошел на фоне повышенного внимания Германии к угрозам со стороны беспилотников и гибридных операций. 1 сентября Берлин прямо обвинил Россию в гибридной атаке, связанной с аэропортом Лейпцига в начале августа, и объявил о ответных мерах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что истребители НАТО впервые сбили вражеский беспилотник.