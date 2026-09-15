У Німеччині підняли тривогу: загадковий дрон упав біля авіабази Бундесверу

У Німеччині правоохоронці проводять масштабну операцію після виявлення уламків невідомого безпілотника поблизу Ганновера. Місце падіння дрона розташоване приблизно за один кілометр від військової авіабази Бундесверу у Вунсторфі. Про інцидент повідомило німецьке видання Bild.

Поліція обшукує територію великим контингентом. Фото: NonstopNews

Уламки дрона знайшли на схід від озера Штайнхуде, у безлюдній відкритій місцевості. Після цього поліція розпочала пошуки інших частин безпілотника.

За даними Державного управління кримінальної поліції Нижньої Саксонії (LKA), наразі немає ознак небезпеки для населення. Водночас через значну площу території пошуками займається велика кількість правоохоронців та інших екстрених служб.

Бундесвер підтвердив Bild, що місце падіння дрона справді розташоване приблизно за кілометр від авіабази у Вунсторфі. У цьому районі знаходиться військовий аеродром, який використовується Збройними силами Німеччини.

Слідчі отримали інформацію про знахідку 14 вересня. Наразі головна увага зосереджена на вилученні та аналізі уламків. Саме вони мають допомогти встановити тип безпілотника, його можливе походження та обставини, за яких він опинився в цьому районі. Кому належав дрон і звідки він прилетів, поки невідомо. Правоохоронці не повідомляли, що безпілотник пов’язаний з Росією чи іншою державою.

Інцидент стався на тлі підвищеної уваги Німеччини до загрозіз боку безпілотників та гібридних операцій. 1 вересня Берлін прямо звинуватив Росію у гібридній атаці, пов’язаній з аеропортом Лейпцига на початку серпня, та оголосив про заходи у відповідь.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що винищувачі НАТО вперше збили ворожий безпілотник.