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Германия блокирует Эстонии передачу оружия Украине

Официальный Берлин, в отличие от союзников с НАТО, отказывается от поставок оружия в Украину

сегодня, 02:34
Автор:

Ольга Чародий
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В Германии блокируют предоставление военной поддержки Украине от Эстонии. В ФРГ отказываются выдавать разрешения на экспорт оружия германского происхождения на фоне угрозы нападения РФ. Причина в политике Берлина по экспорту оружия в регионы с напряженной ситуацией. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Эстония запросила разрешение на передачу немецкого происхождения оружия. Советник министра обороны Эстонии Кристо Энн Вага отметил, что страна все еще надеется убедить ФРГ изменить свое мнение.

Германия блокирует Эстонии передачу оружия Украине

Германия - фото из открытых источников

Официальный Берлин, в отличие от союзников с НАТО, отказывается от поставок оружия в Украину, объясняя собственную позицию "длительной политикой Германии по экспорту оружия в регионы с напряженной ситуацией". Позиция закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства. Чиновники ФРГ отмечают, что поставки оружия могут усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще более тяжелыми. Кроме того, правительство Германии отказалось экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину, в отличие от США, Великобритании, Польши, стран Балтии и других союзников.

Напомним, Берлин пока исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, опубликованном в субботу, 22 января, спустя несколько дней после того, как Британия начала поставлять Киеву противотанковое оружие. Двухпартийная группа американских сенаторов также пообещала Украине оружие, которое может включать в себя ракеты, стрелковое оружие и лодки, чтобы помочь стране защититься от потенциального вторжения на фоне наращивания российской армии на ее границах. Канцлер Германии Олаф Шольц, однако, отметил политику Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта. "Я понимаю желание поддержать Украину, и это именно то, что мы уже делаем", — сказала Ламбрехт еженедельнику Welt am Sonntag.


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Источник: https://www.wsj.com/articles/germany-blocks-nato-ally-from-transferring-weapons-to-ukraine-11642790772?fbclid=IwAR0WSekPioHLb7DzkpqSUyQTJV2n6NWfBk6idehMH7bub0JIob5c8-PykJA
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