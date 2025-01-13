Германия блокирует военную помощь Украине: что говорят в Берлине

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью три миллиарда евро. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Борис Писториус сделала в интервью газете Tagesspiegel.

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Глава Минобороны Германии заверил, что никакой блокады нет, но внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено. Министерство обороны подготовило предложения, однако окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.

"Писториус отметил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь же должно быть принято политическое решение о его предоставлении Киеву", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около трех миллиардов евро на поставку оружия Украине. Однако, с большой вероятностью, этому сопротивляется ведомство федерального канцлера Олафа Шольца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Spiegel".

СМИ стало известно, что список оружия для Украины составляли вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года. Он включал три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Тогда в МИД и в Минобороны Германии объяснили необходимость дополнительной помощи тем, что потребности Киева нельзя было предусмотреть при прошлом планировании. В частности, речь об ускорении российского наступления и то, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало непонятно, будет ли Вашингтон продолжать оказывать военную поддержку Украине.

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