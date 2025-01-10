Неожиданный поворот: Германия начала блокировать новый пакет помощи Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около трех миллиардов евро на поставку оружия Украине. Однако, с большой вероятностью, этому сопротивляется ведомство федерального канцлера Олафа Шольца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что список оружия для Украины составляли вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года. Он включал три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Тогда в МИД и в Минобороны Германии объяснили необходимость дополнительной помощи тем, что потребности Киева нельзя было предусмотреть при прошлом планировании. В частности, речь об ускорении российского наступления и то, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало непонятно, будет ли Вашингтон продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Как пишет "Spiegel", реализация этого плана остановилась в начале января из-за того, что ведомство Шольца неофициально дало понять, что не поддерживает выделение Киеву дополнительных средств. Издание отмечает, что причиной было указано нежелание ставить будущее правительство ФРГ перед фактом.

Также у Шольца не видят необходимости в срочных действиях, поскольку считает достаточными около 4 млрд евро, предусмотренных предыдущим бюджетом на 2025 год на военную помощь Украине. Там также напомнили о возможности использовать предоставленный G7 кредит в размере 50 млрд долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.

Источники "Der Spiegel" предполагают, что Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.

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