Командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс, заявил о необходимости подготовки Германии к возможному военному конфликту в течение ближайших пяти лет.

Германия должна готовиться к войне (фото из открытых источников)

В интервью изданию Die Welt Гисс объяснил, что после завершения холодной войны и воссоединения Германии ее граждане стремились пользоваться "мирными дивидендами". Даже сейчас население Германии не полностью понимает потенциальные внешние угрозы.

"Но мои внутренние часы, как у солдата, тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — подчеркнул командующий.

Гисс также отметил, что страна должна быть готова к войне.

"Это основная задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры, в частности Гамбурга, выполняющего роль гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии считают, что Украина имеет хорошую основу для мирных переговоров . Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер считает, что военная операция Украины в Курской области создает благоприятные условия для мирных переговоров по окончании войны. Кроме того, Фабер отмечает, что переговоры должны быть с преемником Путина, а сам российский диктатор должен предстать перед международным судом. Маркус Фабер в нескольких сообщениях в Twitter рассказал, что украинское наступление в Курской области продвигаетесь лучше, чем ожидалось.

Глава комитета Бундестага по обороне подчеркнул, что Германия должна больше инвестировать в Украину, чтобы приблизить ее победу, усилить безопасность и уменьшить российские угрозы.

