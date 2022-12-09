Германия еще не решила, давать ли Украине танки

Пока продолжаются переговоры по передаче ВСУ танков Leopard 2 по немецкой стороне. Об этом сказала на брифинге в пятницу представительница прес-сслужбы федерального правительства Кристине Гоффманн, сообщают "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.



Німеччина ще не вирішила, чи давати Україні танки

"Наш принцип известен: мы не хотим и не будем поставлять единолично, а только в кооперации", — заявила Гоффманн и добавила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не передавала боевые танки Украине. Кроме того, представитель федерального правительства добавляет, что действительно происходят постоянные и интенсивные контакты между немецкой и американской сторонами, в частности, между советниками по внешнеполитическим вопросам, соответственно, президента и канцлера по теме поставки Украине вооружений. Вместе с тем Гоффманн акцентировала, что никогда со стороны США не звучало требований или даже просьба передать Украине боевые танки Leopard 2.

"Германия как суверенное государство само может решать, что ему поставлять и что не поставлять", — есть чиновник. Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в свою очередь добавил, что "переговоры ведутся по всем позициям", и пока новостей о намерениях Германии поставить Leopard 2 нет.





Как писали "Комментарии ", несмотря на зверства России в Украине, у ряда европейских стран нет страха , что Россия уйдет на Европу, поэтому они считают, что с Путиным еще можно договориться. Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил о попытках договориться с Адольфом Гитлером в ответ на идеи о возможности переговоров с РФ. Тем временем Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против России из-за широкомасштабной агрессии против Украины. В частности, планируется добавить в санкционный список еще около 200 физических и юридических лиц. Это российские вооруженные силы, а также оборонно-промышленные предприятия, члены Государственной Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии.

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