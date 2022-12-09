logo

BTC/USD

17148.52

ETH/USD

1264.95

LTC/USD

76.35

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия еще не решила, давать ли Украине танки
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия еще не решила, давать ли Украине танки

Продолжаются переговоры Берлина с Вашингтоном и другими партнерами по поставке Leopard 2 ВСУ

9 декабря 2022, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Пока продолжаются переговоры по передаче ВСУ танков Leopard 2 по немецкой стороне. Об этом сказала на брифинге в пятницу представительница прес-сслужбы федерального правительства Кристине Гоффманн, сообщают "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.

Германия еще не решила, давать ли Украине танки

Німеччина ще не вирішила, чи давати Україні танки

 

"Наш принцип известен: мы не хотим и не будем поставлять единолично, а только в кооперации", — заявила Гоффманн и добавила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не передавала боевые танки Украине. Кроме того, представитель федерального правительства добавляет, что действительно происходят постоянные и интенсивные контакты между немецкой и американской сторонами, в частности, между советниками по внешнеполитическим вопросам, соответственно, президента и канцлера по теме поставки Украине вооружений. Вместе с тем Гоффманн акцентировала, что никогда со стороны США не звучало требований или даже просьба передать Украине боевые танки Leopard 2.

 

"Германия как суверенное государство само может решать, что ему поставлять и что не поставлять", — есть чиновник. Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в свою очередь добавил, что "переговоры ведутся по всем позициям", и пока новостей о намерениях Германии поставить Leopard 2 нет.


Как писали "Комментарии ", несмотря на зверства России в Украине, у ряда европейских стран нет страха , что Россия уйдет на Европу, поэтому они считают, что с Путиным еще можно договориться. Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил о попытках договориться с Адольфом Гитлером в ответ на идеи о возможности переговоров с РФ. Тем временем Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против России из-за широкомасштабной агрессии против Украины. В частности, планируется добавить в санкционный список еще около 200 физических и юридических лиц. Это российские вооруженные силы, а также оборонно-промышленные предприятия, члены Государственной Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3630922-nimeccina-se-dumae-ci-davati-ukraini-leopardi.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!