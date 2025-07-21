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Германия готовит для Украины щедрый подарок на 5 миллиардов: в Берлине растет возмущение

Германия собирается купить для Украины ракеты Patriot на 5 миллиардов

21 июля 2025, 07:17
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Кравцев Сергей

Официальный Берлин намерен потратить на ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot, которые передаст украинской армии, почти 5 миллиардов евро. Такую информацию в интервью Tagesschau озвучила сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель. Политик возмутилась тем, что деньги пойдут на помощь Украине, тогда как правительство могло бы потратить их на снижение или отмену налога на электроэнергию.

Германия готовит для Украины щедрый подарок на 5 миллиардов: в Берлине растет возмущение

Германия. Фото: из открытых источников

"Правительство Фридриха Мерца дает Украине 9 миллиардов денег немецких налогоплательщиков, а теперь хочет купить ракеты Patriot для Украины за 5 миллиардов. Этого уже никто не понимает" – отметила Алиса Вайдель.

Как известно, "Альтернатива для Германии" занимает резко критическую позицию относительно помощи Украине и часто продвигает пророссийские нарративы. Ее риторика и действия идут в разрез с общим курсом правительства ФРГ и большинства немецких партий.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина жителей Германии согласны с мнением федерального правительства о том, что Россия представляет угрозу для страны. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Согласно опросу, 13% респондентов считают военную угрозу со стороны Москвы очень серьезной, а 36% – значительной. Напротив, 30% считают, что Россия представляет лишь незначительную угрозу, а 14% не видят никакой угрозы. Распределение по политическим партиям довольно значительное. Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, левоцентристских социал-демократов и зеленых 58–62% считают Россию серьезной или очень серьезной угрозой. Около трети сторонников этих партий не видят никакой опасности или считают ее незначительной. А вот 65% избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" считают, что военная угроза со стороны России незначительна или отсутствует, а 29% видят такую угрозу. Среди сторонников популистской левой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" только 33% видят угрозу, а 51% – нет.




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