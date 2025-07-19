logo

BTC/USD

118395

ETH/USD

3554.68

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Сколько жителей Германии считают Россию угрозой: новый опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько жителей Германии считают Россию угрозой: новый опрос

Распределение по политическим партиям довольно резкое

19 июля 2025, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Почти половина жителей Германии согласны с мнением федерального правительства о том, что Россия представляет угрозу для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Сколько жителей Германии считают Россию угрозой: новый опрос

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, 13% респондентов считают военную угрозу со стороны Москвы очень серьезной, а 36% – значительной. Напротив, 30% считают, что Россия представляет лишь незначительную угрозу, а 14% не видят никакой угрозы.

Распределение по политическим партиям довольно значительное. Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, левоцентристских социал-демократов и зеленых 58–62% считают Россию серьезной или очень серьезной угрозой.

Около трети сторонников этих партий не видят никакой опасности или считают ее незначительной.

А вот 65% избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" считают, что военная угроза со стороны России незначительна или отсутствует, а 29% видят такую угрозу.

Среди сторонников популистской левой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" только 33% видят угрозу, а 51% – нет.

Сторонники социалистической Левой партии разделились поровну: 48% видят угрозу, 47% – нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшем будущем Украину в ЕС никто не ждет. Так канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается во вступлении Украины в Европейский Союз до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года. Об этом сообщает "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – Трампу наплевать, что будет с Европой и Украиной: Мерц сделал откровенное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://p.dw.com/p/4xhNZ
Теги:

Новости

Все новости