Сколько жителей Германии считают Россию угрозой: новый опрос

Почти половина жителей Германии согласны с мнением федерального правительства о том, что Россия представляет угрозу для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, 13% респондентов считают военную угрозу со стороны Москвы очень серьезной, а 36% – значительной. Напротив, 30% считают, что Россия представляет лишь незначительную угрозу, а 14% не видят никакой угрозы.

Распределение по политическим партиям довольно значительное. Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, левоцентристских социал-демократов и зеленых 58–62% считают Россию серьезной или очень серьезной угрозой.

Около трети сторонников этих партий не видят никакой опасности или считают ее незначительной.

А вот 65% избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" считают, что военная угроза со стороны России незначительна или отсутствует, а 29% видят такую угрозу.

Среди сторонников популистской левой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" только 33% видят угрозу, а 51% – нет.

Сторонники социалистической Левой партии разделились поровну: 48% видят угрозу, 47% – нет.

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