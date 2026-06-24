Германия готовит пенсионную реформу, которая изменит жизнь миллионов

В Германии готовятся к одной из самых масштабных пенсионных реформ за последние десятилетия. Власти рассматривают возможность постепенного повышения пенсионного возраста почти до 70 лет, объясняя это стремительным старением населения и растущей нагрузкой на государственные финансы.

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Инициатива основана на рекомендациях экспертной комиссии, которая несколько месяцев анализировала состояние немецкой пенсионной системы. Специалисты пришли к выводу, что нынешняя модель в долгосрочной перспективе может оказаться неспособной обеспечить стабильные выплаты будущим поколениям пенсионеров.

Согласно предложенному плану, пенсионный возраст будет напрямую зависеть от увеличения средней продолжительности жизни. Если сегодня для большинства граждан ориентиром является выход на пенсию в 67 лет, то к началу 2090-х годов этот показатель может приблизиться к отметке в 70 лет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложенные изменения. По его словам, реформа позволит избежать кризиса пенсионной системы и обеспечит более справедливое распределение нагрузки между поколениями. Он подчеркнул, что власти стремятся защитить интересы молодежи, которой в противном случае пришлось бы финансировать растущие расходы на содержание все большего числа пенсионеров.

Помимо повышения пенсионного возраста, комиссия предложила инвестировать часть обязательных пенсионных взносов на фондовом рынке. Авторы реформы считают, что такой механизм поможет сохранить и увеличить стоимость пенсионных накоплений в будущем.

Еще одним важным нововведением может стать распространение обязательных пенсионных взносов на самозанятых граждан и государственных служащих, которые сейчас участвуют в системе на особых условиях.

Правительство рассчитывает продвинуть реформу уже в ближайшие недели. Однако прежде документ должен пройти обсуждение в парламенте, где ему предстоит столкнуться как с поддержкой, так и с критикой.

Эксперты отмечают, что Германия стала одной из первых крупных европейских стран, которая открыто признает необходимость радикального пересмотра пенсионной модели в условиях демографических изменений. Именно поэтому нынешняя дискуссия может стать примером для многих государств Европы, столкнувшихся с аналогичными вызовами.

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