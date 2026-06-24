Німеччина готує пенсійну реформу, яка змінить життя мільйонів

У Німеччині готуються до однієї із наймасштабніших пенсійних реформ за останні десятиліття. Влада розглядає можливість поступового підвищення пенсійного віку майже до 70 років, пояснюючи це стрімким старінням населення і зростаючим навантаженням на державні фінанси.

Євро. Фото: з відкритих джерел

Ініціатива ґрунтується на рекомендаціях експертної комісії, яка кілька місяців аналізувала стан німецької пенсійної системи. Фахівці дійшли висновку, що нинішня модель у довгостроковій перспективі може виявитися нездатною забезпечити стабільні виплати майбутнім поколінням пенсіонерів.

Згідно із запропонованим планом, пенсійний вік безпосередньо залежатиме від збільшення середньої тривалості життя. Якщо сьогодні для більшості громадян орієнтиром є вихід на пенсію у 67 років, то до початку 2090-х років цей показник може наблизитись до позначки у 70 років.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав запропоновані зміни. За його словами, реформа дозволить уникнути кризи пенсійної системи та забезпечить більш справедливий розподіл навантаження між поколіннями. Він підкреслив, що влада прагне захистити інтереси молоді, якій інакше довелося б фінансувати зростаючі витрати на утримання дедалі більшої кількості пенсіонерів.

Крім підвищення пенсійного віку комісія запропонувала інвестувати частину обов'язкових пенсійних внесків на фондовому ринку. Автори реформи вважають, що такий механізм допоможе зберегти та збільшити вартість пенсійних накопичень у майбутньому.

Ще одним важливим нововведенням може стати поширення обов'язкових пенсійних внесків на самозайнятих громадян та державних службовців, які зараз беруть участь у системі на особливих умовах.

Уряд розраховує просунути реформу вже найближчими тижнями. Однак насамперед документ має пройти обговорення в парламенті, де він має зіткнутися як з підтримкою, так і з критикою.

Експерти зазначають, що Німеччина стала однією з перших великих європейських країн, яка відкрито визнає необхідність радикального перегляду пенсійної моделі за умов демографічних змін. Саме тому нинішня дискусія може стати прикладом для багатьох країн Європи, які зіткнулися з аналогічними викликами.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Зеленського та уряд закликають дати компенсації за житло: чи є відповідь.



