Германия готовится к массовой депортации беженцев: кого могут выслать первыми

Германия кардинально изменяет свою миграционную политику. Канцлер Фридрих Мерц заявил о подготовке к массовым депортациям сирийских беженцев, в том числе имеющих судимость. Эта позиция знаменует новый, гораздо более жесткий этап в политике Берлина в отношении мигрантов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами Мерц сообщил, что пригласил президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Германию, чтобы обсудить механизмы возвращения нарушивших закон сирийцев.

"Мы продолжим депортировать преступников в Сирию. Это наш план, и теперь мы будем претворять его в жизнь конкретными действиями", — заявил канцлер.

Он также подчеркнул, что Германия стремится содействовать стабилизации ситуации в Сирии, чтобы обеспечить безопасные условия для возвращения беженцев.

Заявление Мерца стало символом окончательного ухода от политики "открытой двери", которую проводила канцлер Ангела Меркель в 2015 году. Тогда Германия приняла около миллиона мигрантов, преимущественно спасавшихся от войны сирийцев.

Однако за последние годы общественное мнение в стране изменилось. Рост поддержки ультраправых партий, в частности, "Альтернативы для Германии" (AfD), усилил давление на правительство. Теперь ХДС под руководством Мерца продвигает политику жесткого контроля границ и более быстрых депортаций.

"Я еще раз повторю: гражданская война в Сирии закончилась. Теперь у Германии больше нет оснований для предоставления убежища", — подчеркнул канцлер.

После смены власти в Сирии в конце 2024 года, когда Башара Асада заменил Ахмед аль-Шараа, Дамаск начал активно восстанавливать международные связи. Германия планирует использовать этот момент, чтобы согласовать юридические механизмы для возвращения граждан Сирии, в том числе тех, кто совершил преступления на территории ФРГ.

Этот шаг может стать началом масштабного пересмотра политики убежища не только в Германии, но и во всем Европейском Союзе, где вопрос миграции становится центральным в политических дебатах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы недовольны жизнью в Германии.

Также "Комментарии" писали, что в Германии вырастет минимальная зарплата. Сколько платят украинцам.