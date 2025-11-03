Німеччина готується до масової депортації біженців: кого можуть вислати першими

Німеччина кардинально змінює свою міграційну політику. Канцлер Фрідріх Мерц заявив про підготовку до масових депортацій сирійських біженців, зокрема тих, хто має судимість. Ця позиція знаменує новий, набагато жорсткіший етап у політиці Берліна щодо мігрантів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Мерц повідомив, що запросив президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Німеччини, щоб обговорити механізми повернення сирійців, які порушили закон.

"Ми продовжимо депортувати злочинців до Сирії. Це наш план, і тепер ми будемо втілювати його в життя конкретними діями", — заявив канцлер.

Він також підкреслив, що Німеччина прагне сприяти стабілізації ситуації в Сирії, щоб забезпечити безпечні умови для повернення біженців.

Заява Мерца стала символом остаточного відходу від політики "відкритих дверей", яку проводила канцлер Ангела Меркель у 2015 році. Тоді Німеччина прийняла близько мільйона мігрантів, переважно сирійців, що рятувалися від війни.

Однак за останні роки громадська думка в країні змінилася. Зростання підтримки ультраправих партій, зокрема "Альтернативи для Німеччини" (AfD), посилило тиск на уряд. Тепер ХДС під керівництвом Мерца просуває політику жорсткого контролю кордонів і швидших депортацій.

"Я ще раз повторю: громадянська війна в Сирії закінчилася. Тепер у Німеччині більше немає підстав для надання притулку", — наголосив канцлер.

Після зміни влади в Сирії наприкінці 2024 року, коли Башара Асада замінив Ахмед аль-Шараа, Дамаск почав активно відновлювати міжнародні зв’язки. Німеччина планує використати цей момент, щоб узгодити юридичні механізми для повернення громадян Сирії, зокрема тих, хто скоїв злочини на території ФРН.

Цей крок може стати початком масштабного перегляду політики притулку не лише у Німеччині, а й у всьому Європейському Союзі, де питання міграції знову стає центральним у політичних дебатах.

