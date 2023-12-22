Германия готовится к возможным беспорядкам: какая причина

В Германии опасаются повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, пишет "DW".

Германия. Фото: из открытых источников

Глава МВД отметила, в этом году власти готовятся к потенциальному насилию больше, чем в прошлом.

Министр также выразила слова благодарности экстренным службам, которые "подставляют свою шею под удар ради нашей безопасности".

"Я знаю, что федеральные земли и их полицейские силы сейчас готовятся к этому иначе, чем в прошлый раз: с новыми оценками рисков, с большим количеством полиции", – сказала Фезер.

Она выразила обеспокоенность, что новогодняя ночь может снова стать днем, когда "мы будем вынуждены пережить слепую ярость и бессмысленное насилие" в некоторых городах, в частности, против полицейских или экстренных служб.

В то же время профсоюз полицейских Германии настаивает на ужесточении наказаний для лиц, совершивших насилие против сотрудников экстренных служб, а пожарная служба призывает к использованию большего количества нательных видеокамер, чтобы иметь возможность доказать, что акты насилия имели место.

В январе полиция Берлина сообщила, что арестовала 145 человек в связи с новогодними беспорядками в столице, в том числе 38 человек были задержаны в связи с нападениями на полицейских и сотрудников экстренных служб.

"В такие дни, как новогодняя ночь, мы наблюдаем общий рост насилия. И, конечно, мы должны очень внимательно следить за опасностью смешения этого с радикализацией, которую мы сейчас наблюдаем в свете конфликта на Ближнем Востоке", – указала глава МВД.

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