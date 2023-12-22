Германия готовится к возможным беспорядкам: какая причина

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Кравцев Сергей
В Германии опасаются повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, пишет "DW".
Германия. Фото: из открытых источников
Глава МВД отметила, в этом году власти готовятся к потенциальному насилию больше, чем в прошлом.
Министр также выразила слова благодарности экстренным службам, которые "подставляют свою шею под удар ради нашей безопасности".
Она выразила обеспокоенность, что новогодняя ночь может снова стать днем, когда "мы будем вынуждены пережить слепую ярость и бессмысленное насилие" в некоторых городах, в частности, против полицейских или экстренных служб.
В то же время профсоюз полицейских Германии настаивает на ужесточении наказаний для лиц, совершивших насилие против сотрудников экстренных служб, а пожарная служба призывает к использованию большего количества нательных видеокамер, чтобы иметь возможность доказать, что акты насилия имели место.
В январе полиция Берлина сообщила, что арестовала 145 человек в связи с новогодними беспорядками в столице, в том числе 38 человек были задержаны в связи с нападениями на полицейских и сотрудников экстренных служб.
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