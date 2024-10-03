Германия хочет экономить: кому из украинских беженцев урежут соцвыплаты

В правительстве Германии уже урегулировали все спорные моменты и согласовали законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи (Bürgergeld). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии.

Германия. Фото: из открытых источников

В законопроекте прописано, что получателям социальной помощи от Германии, которые отказываются от предложенной работы или обучения без уважительной причины, урежут выплаты на 30% в течение трех месяцев.

Также лишаться 30% пособия безработные, которые не явятся на прием в центр занятости без уважительной причины. Правда им урежут пособие на 30% не на постоянной основе, а лишь на один месяц. Но все равно правила станут строже, ведь ранее, согласно закона, могли урезать выплату пособия всего на 10%.

Подумали в правительстве Шольца и о тех людях, которые получают государственную социальную помощь и работают нелегально. К ним также будут применяться более жесткие санкции. Центры занятости будут юридически обязаны сообщать таможенной администрации о подозрениях относительно незадекларированного труда.

"Это преследует цель в будущем более эффективно бороться с незадекларированной работой при получении гражданами социальной помощи", – говорится в сообщении.

В то же время правительство Германии устанавливает максимально допустимое время, которое люди могут тратить на дорогу на работу. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то время на дорогу на работу в один конец должно составлять не более 2,5 часа, а если она больше – до трех часов.

Изменения в закон также предусматривают интеграционную стажировку для беженцев. Кроме того, работодатели будут получать субсидию, если освободят беженцев от работы по прохождению курсов профессионального языка.

Изменения еще должны быть проголосованы Бундестагом. По прогнозу немецких политиков, они вступят в силу в конце года.

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