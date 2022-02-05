Германия хочет минимизировать зависимость от российского газа: почему "Северный поток-2" вызывает сомнения

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Карина Ожерельева
Федеральный министр экономики Роберт Хабек хочет снизить зависимость от российского газа.
Федеральный министр экономики Роберт Хабек - фото из открытых источников
Геополитическая ситуация вынуждает Германию "создавать другие варианты импорта и диверсифицировать поставки, включая инфраструктурные проблемы", — сказал Хабек.
Это политика безопасности.
Хабек продолжал критиковать, что рынок газа полностью дерегулирован.
В то же время Хабек предупредил о последствиях ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море: "Геополитически "Северный поток-2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но концентрирует внимание на уязвимом маршруте поставки", – сказал он.
"Северный поток-2" усиливает потребность в диверсификации поставок газа.
Если Россия атакует Украину, "можно представить какие-либо санкции, подходящие для того, чтобы заставить Россию выйти", — сказал Хабек. Пока ситуация сложная, целью должна быть деэскалация.
"Северный поток-2" недавно был в центре дискуссий о возможных санкциях против России. В федеральном правительстве есть разные позиции по трубопроводу. Зеленые, в частности, критически относятся к проекту, в то время как партнер по коалиции СДПГ пока отказывается отменить проект.
Как сообщали ранее "Комментарии", в ЕС рассказали, что ждет "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.
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