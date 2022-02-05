Германия хочет минимизировать зависимость от российского газа: почему "Северный поток-2" вызывает сомнения

Федеральный министр экономики Роберт Хабек хочет снизить зависимость от российского газа.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек - фото из открытых источников

"Мы должны улучшить провизию на следующую зиму", – сказал зеленый политик газетам Funke-Mediengruppe и французской газете Ouest-France.

Геополитическая ситуация вынуждает Германию "создавать другие варианты импорта и диверсифицировать поставки, включая инфраструктурные проблемы", — сказал Хабек.

Это политика безопасности.

"Мы должны действовать здесь и лучше себя оградить. Если мы этого не сделаем, станем пешкой", – предупредил министр экономики.

Хабек продолжал критиковать, что рынок газа полностью дерегулирован.

В то же время Хабек предупредил о последствиях ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море: "Геополитически "Северный поток-2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но концентрирует внимание на уязвимом маршруте поставки", – сказал он.

"Северный поток-2" усиливает потребность в диверсификации поставок газа.

"Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против немецких интересов", – заявил Хабек.

Если Россия атакует Украину, "можно представить какие-либо санкции, подходящие для того, чтобы заставить Россию выйти", — сказал Хабек. Пока ситуация сложная, целью должна быть деэскалация.

"В то же время правильно, что США и Европейский Союз в большом согласии говорят: если Россия вторгнется в Украину, она заплатит за это высокую экономическую цену", — подчеркнул министр.

"Северный поток-2" недавно был в центре дискуссий о возможных санкциях против России. В федеральном правительстве есть разные позиции по трубопроводу. Зеленые, в частности, критически относятся к проекту, в то время как партнер по коалиции СДПГ пока отказывается отменить проект.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ЕС рассказали, что ждет "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.

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