Германия и Украина обсуждают возвращение мужчин призывного возраста: уже есть первый шаг

Украина и Германия начали совместную работу над вопросом возвращения украинских граждан, в том числе мужчин мобилизационного возраста, которые находятся на территории ФРГ. Для этого между профильными ведомствами двух стран уже создана специальная рабочая группа. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Мужчины из Украины за границей. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас обсуждаются различные механизмы сотрудничества, однако детали пока не разглашаются.

Дипломат пояснил, что взаимодействие строится сразу по нескольким направлениям. Одним из ключевых проектов стали центры поддержки украинцев Unity Hub, первый из которых уже начал работу в центре Берлина. По словам Макеева, учреждение постепенно расширяет перечень предоставляемых услуг. В первые дни его работы большим спросом пользовались консультации представителей Пенсионного фонда Украины, к которым выстроились очереди посетителей.

Второе направление связано непосредственно с координацией возможного возвращения украинских граждан. Для этого украинские и немецкие государственные органы обмениваются информацией и обсуждают возможные совместные решения.

Особое внимание уделяется мужчинам мобилизационного возраста, которые, как отметил посол, незаконно выехали из Украины. Именно механизмы их возвращения сейчас являются предметом консультаций между Киевом и Берлином.

При этом дипломат подчеркнул, что окончательные решения еще не приняты, а соответствующие процедуры продолжают разрабатываться в рамках деятельности созданной рабочей группы. Какими именно будут возможные инструменты сотрудничества, украинская сторона обещает сообщить после завершения переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кабмин меняет правила бронирования: кто теперь может потерять право на отсрочку.



