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Німеччина та Україна обговорюють повернення чоловіків призовного віку: вже є перший крок

Посол Олексій Макєєв підтвердив, що Київ та Берлін працюють над механізмами повернення українців, які незаконно залишили країну

3 липня 2026, 10:15
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Кравцев Сергей

Україна та Німеччина розпочали спільну роботу над питанням повернення українських громадян, у тому числі чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають на території ФРН. Для цього між профільними відомствами двох країн вже створено спеціальну робочу групу. Про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Німеччина та Україна обговорюють повернення чоловіків призовного віку: вже є перший крок

Чоловіки із України за кордоном. Фото: із відкритих джерел

За його словами, зараз обговорюються різні механізми співпраці, проте деталі поки що не розголошуються.

Дипломат пояснив, що взаємодія будується одразу за кількома напрямками. Одним із ключових проектів стали центри підтримки українців Unity Hub, перший з яких уже розпочав роботу в центрі Берліна. За словами Макєєва, установа поступово розширює перелік послуг, що надаються. У перші дні його роботи великий попит мали консультації представників Пенсійного фонду України, до яких вишикувалися черги відвідувачів.

Другий напрямок пов'язаний безпосередньо з координацією можливого повернення українських громадян. Для цього українські та німецькі державні органи обмінюються інформацією та обговорюють можливі спільні рішення.

Особлива увага приділяється чоловікам мобілізаційного віку, які, зауважив посол, незаконно виїхали з України. Саме механізми їхнього повернення зараз є предметом консультацій між Києвом та Берліном.

При цьому дипломат наголосив, що остаточних рішень ще не ухвалено, а відповідні процедури продовжують розроблятися в рамках діяльності створеної робочої групи. Які саме будуть можливі інструменти співпраці, українська сторона обіцяє повідомити після завершення переговорів.

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