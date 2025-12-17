logo

Германия идет на беспрецедентный шаг ради Украины: планы Берлина поражают
НОВОСТИ

Германия идет на беспрецедентный шаг ради Украины: планы Берлина поражают

Многонациональные силы будут контролировать воздушное пространство и морскую безопасность в Украине

17 декабря 2025, 13:40
Автор:
Клименко Елена

Глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп положительно оценил инициативу по формированию европейских миротворческих подразделений для Украины и выразил поддержку возможному участию Германии в такой миссии. Об этом сообщает n-tv.

Германия идет на беспрецедентный шаг ради Украины: планы Берлина поражают

Немецкий политик убежден, что у Бундесвера есть достаточный опыт и ресурсы, чтобы приобщиться к международным усилиям по обеспечению безопасности. По его словам, вооруженные силы ФРГ неоднократно демонстрировали свою состоятельность в зарубежных операциях и могут выполнить возложенные на них задачи и в этот раз.

Ревекамп подчеркнул, что создание системы гарантий безопасности для Украины после завершения войны отвечает не только интересам Киева, но и всей Европы. Такой шаг, по его мнению, способен умерить Россию от новых агрессивных действий и снизить риск повторной эскалации на европейском континенте. Именно поэтому участие Германии, включая предоставление личного состава и технических средств, является логичным и оправданным.

Согласно инициативе, которую обсуждают ряд европейских лидеров и руководство ЕС, будущие многонациональные силы могут быть вовлечены в охрану украинского воздушного пространства и обеспечение безопасности на море. В случае необходимости, они также смогут проводить операции непосредственно на территории Украины.

Идея создания таких сил защиты была озвучена во время встречи европейских руководителей в Берлине. В совместном заявлении говорится, что контингент под европейским руководством, при поддержке Соединенных Штатов, будет работать совместно с украинскими военными и будет содействовать соблюдению возможного режима перемирия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также отметил, что при определенных условиях европейские силы, предусмотренные системой гарантий безопасности, смогут противодействовать российским войскам в случае угрозы.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин был убежден, что скорая победная война против Украины позволит ему реализовать амбициозные планы: стать третьим полюсом мировой политики, остановить процесс "деславянизации" России и установить полный контроль над постсоветским пространством. Сегодня же добиться этих целей для него стало невозможно. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал политолог Вадим Денисенко.



