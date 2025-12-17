Німеччина йде на безпрецедентний крок заради України: плани Берліна вражають

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп позитивно оцінив ініціативу щодо формування європейських миротворчих підрозділів для України та висловив підтримку можливій участі Німеччини в такій місії. Про це інформує n-tv.

Фото: з відкритих джерел

Німецький політик переконаний, що Бундесвер має достатній досвід і ресурси, аби долучитися до міжнародних зусиль із гарантування безпеки. За його словами, збройні сили ФРН неодноразово демонстрували свою спроможність у закордонних операціях і можуть виконати покладені на них завдання й цього разу.

Рьовекамп підкреслив, що створення системи безпекових гарантій для України після завершення війни відповідає не лише інтересам Києва, а й усієї Європи. Такий крок, на його думку, здатен стримати Росію від нових агресивних дій та знизити ризик повторної ескалації на європейському континенті. Саме тому участь Німеччини, включно з наданням особового складу та технічних засобів, є логічною і виправданою.

Згідно з ініціативою, яку обговорюють низка європейських лідерів і керівництво ЄС, майбутні багатонаціональні сили можуть бути залучені до охорони українського повітряного простору та гарантування безпеки на морі. У разі потреби вони також зможуть проводити операції безпосередньо на території України.

Ідею створення таких сил захисту було озвучено під час зустрічі європейських керівників у Берліні. У спільній заяві йдеться про те, що контингент під європейським керівництвом, за підтримки Сполучених Штатів, працюватиме спільно з українськими військовими та сприятиме дотриманню можливого режиму перемир’я.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також зазначив, що за певних умов європейські сили, передбачені системою безпекових гарантій, зможуть протидіяти російським військам у разі загрози.

