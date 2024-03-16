Германия имеет данные о подготовке нападения России на НАТО: какой год может стать роковым

Немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, который прогнозирует, что с 2026 года она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Россия - НАТО. Фото: из открытых источников

Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

Последнее может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем, особенно в области обычных вооружений, говорится в секретном отчете.

"Уже нельзя исключать", что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО "с 2026 года", например, в странах Балтии или Финляндии, цитирует отчет "Business Insider".

Он отмечает, что немецкие службы до сих пор не делали таких конкретных заявлений публично.

По информации "Business Insider", в штаб-квартире НАТО также разделяют беспокойство относительно роста военной мощи России и дальнейшей конфронтации, но считают, что это не обязательно должно привести к войне.

В частности, издание цитирует оценку американских спецслужб, которые "в среднесрочной перспективе" не видят опасности нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.

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