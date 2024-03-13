Путин назвал страну НАТО, которая первой может ощутить на себе мощь систем поражения РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "не понимает", почему Финляндия после многих десятилетий нейтралитета решила стать членом НАТО, и заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения. Следовательно, в случае обострения ситуации финны могут первыми ощутить на себе мощь российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом диктатор заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин считает, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без всяких претензий друг к другу, и он поэтому "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны РФ против Украины взяли курс на вступление в НАТО.

"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, чисто из политических соображений. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", – высказался Владимир Путин.

Диктатор добавил, что считает это "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии.

"Но это им решать, они так решили. У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся", – добавил российский президент.

В этом же интервью российский диктатор предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и, что, если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин рассказал, что он хочет от сделки по Украине.



