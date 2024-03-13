Путин назвал страну НАТО, которая первой может ощутить на себе мощь систем поражения РФ

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "не понимает", почему Финляндия после многих десятилетий нейтралитета решила стать членом НАТО, и заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения. Следовательно, в случае обострения ситуации финны могут первыми ощутить на себе мощь российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом диктатор заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин считает, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без всяких претензий друг к другу, и он поэтому "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны РФ против Украины взяли курс на вступление в НАТО.
Диктатор добавил, что считает это "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии.
В этом же интервью российский диктатор предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и, что, если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.
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