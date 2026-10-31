Германия изменила правила для украинских беженцев: кому могут отказать в защите

Германия продлила действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года, однако одновременно ужесточила условия ее предоставления для отдельных категорий новоприбывших. Изменения прежде всего касаются мужчин призывного возраста, которым теперь придется подтверждать свое право на выезд из Украины. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в официальном правительственном вестнике Германии Bundesgesetzblatt.

Германия. Фото: из открытых источников

Соответствующие изменения внесло Министерство внутренних дел страны, а новые правила вступили в силу 9 октября.

Согласно установленному порядку, украинские мужчины призывного возраста, которые только прибывают в Германию, должны предоставить один из двух видов подтверждений. Первый вариант – документы, свидетельствующие об исполнении военных обязанностей и законном пересечении государственной границы Украины. Второй – официальные документы, подтверждающие, что человек не подлежит мобилизации.

Если ни одного из этих подтверждений нет, новоприбывшим мужчинам могут отказать в предоставлении временной защиты. Таким образом, сам факт прибытия из Украины больше не гарантирует получение соответствующего статуса для этой категории граждан.

При этом уже предоставленная украинцам временная защита продлена. Решение Германии соответствует общеевропейской политике в отношении людей, вынужденных покинуть Украину из-за полномасштабной российской агрессии.

Еще в начале августа Евросоюз согласовал продление механизма временной защиты до 4 марта 2028 года. Однако одновременно европейские власти определили дополнительные условия для украинцев, которые прибывают в страны ЕС впервые и не могут подтвердить выполнение требований украинского законодательства относительно воинской обязанности.

Важно, что новые ограничения касаются именно новоприбывших мужчин призывного возраста. Они не означают автоматического прекращения защиты для всех украинских беженцев, уже проживающих в Германии.

Продление временной защиты позволяет украинцам и дальше легально находиться в стране, пользоваться предусмотренными механизмом правами и получать соответствующую поддержку. Однако новые требования показывают, что европейские государства постепенно уточняют правила приема граждан Украины, в том числе с учетом законодательства об исполнении воинских обязанностей.

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