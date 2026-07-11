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Германия меняет правила для украинцев: что теперь станет намного проще

Бундесрат принял решение, которое значительно упростит жизнь тысячам украинских беженцев и ускорит их доступ к рынку труда

11 июля 2026, 17:27
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Кравцев Сергей

Украинцы, которые находятся в Германии, вскоре смогут обменять национальные водительские удостоверения на немецкие без обязательной сдачи теоретического и практического экзаменов. Соответствующие изменения одобрил Бундесрат в ходе своей 1067-й пленарной сессии.

Германия меняет правила для украинцев: что теперь станет намного проще

Женщина за рулем. Фото: из открытых источников

Согласно принятому решению, Украина и Черногория будут включены в перечень государств, водительские удостоверения которых признаются для упрощенной процедуры обмена. Это означает, что украинским гражданам больше не придется проходить повторное обучение и сдавать экзамены, чтобы получить немецкие права.

Изменения направлены на упрощение интеграции иностранцев и сокращение бюрократических процедур. Особенно важным нововведение станет для украинских беженцев, многие из которых используют автомобиль для работы или повседневной жизни.

Одновременно Германия расширяет языковые возможности для будущих водителей. Теоретический экзамен на получение водительского удостоверения теперь можно будет сдавать не только на традиционных языках, но и на украинском, а также на курманджи – одном из наиболее распространенных курдских диалектов.

Кроме того, новые правила предусматривают признание водительских удостоверений третьих стран, если они уже были официально обменены в другом государстве Европейского Союза. Это должно устранить дополнительные сложности для людей, переезжающих внутри ЕС.

Еще одно изменение касается профессиональных водителей. Теперь проверки зрения для водителей грузового и пассажирского транспорта смогут проводить не только врачи, но и сертифицированные оптики. Власти Германии рассчитывают, что нововведения сделают административные процедуры более доступными и помогут быстрее адаптировать национальное законодательство к современным потребностям рынка труда.

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Источник: https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1067/1067-pk.html#top-61
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