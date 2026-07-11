Німеччина змінює правила для українців: що тепер стане набагато простіше

Українці, які перебувають у Німеччині, незабаром зможуть обміняти національні посвідчення водія на німецькі без обов'язкового складання теоретичного та практичного іспитів. Відповідні зміни схвалив Бундесрат під час своєї 1067-ї пленарної сесії.

Жінка за кермом. Фото: з відкритих джерел

Згідно з ухваленим рішенням, Україна та Чорногорія будуть включені до переліку держав, посвідчення водія яких визнаються для спрощеної процедури обміну. Це означає, що українським громадянам більше не доведеться проходити повторне навчання та складати іспити, щоб здобути німецькі права.

Зміни спрямовані на спрощення інтеграції іноземців та скорочення бюрократичних процедур. Особливо важливим нововведення стане для українських біженців, багато з яких використовують автомобіль для роботи чи повсякденного життя.

Водночас, Німеччина розширює мовні можливості для майбутніх водіїв. Теоретичний іспит на отримання посвідчення водія тепер можна буде складати не тільки традиційними мовами, а й українською, а також курманджі – одним з найбільш поширених курдських діалектів.

Крім того, нові правила передбачають визнання посвідчень водіїв третіх країн, якщо вони вже були офіційно обмінені в іншій державі Європейського Союзу. Це має усунути додаткові труднощі для людей, які переїжджають усередині ЄС.

Ще одна зміна стосується професійних водіїв. Наразі перевірки зору для водіїв вантажного та пасажирського транспорту зможуть проводити не лише лікарі, а й сертифіковані оптики. Влада Німеччини розраховує, що нововведення зроблять адміністративні процедури більш доступними і допоможуть швидше адаптувати національне законодавство до сучасних потреб ринку праці.

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