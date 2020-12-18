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Главная Новости Мир Германия Германия меняет правила въезда в страну в связи с пандемией COVID-19
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Германия меняет правила въезда в страну в связи с пандемией COVID-19

Новые правила будут касаться стран из кризисных регионов, которые не входят в Шенгенскую зону

сегодня, 12:45
Автор:

Кириєнко Анна

В ближайшие дни Германия изменит правила въезда на территорию страны из кризисных регионов, которые не входят в Шенгенскую зону. Такую информацию предоставило издание Bild.

Германия меняет правила въезда в страну в связи с пандемией COVID-19

В Германии изменятся правила въезда в страну из-за коронавируса. Фото: 1zoom.ru

Власти уже подготовили проект постановления. В нем отмечается, что люди, которые прибывают в Германию из кризисных регионов, должны иметь сертификат об отрицательном результате теста еще до того, как начали поездку. Документ должен быть предоставлен местным органам власти в течение 72 часов после пересечения границы. Если у человека имеется официальная справка об иммунитете к COVID-19, его также пропустят на границе.

Действующее правило об обязательном соблюдении карантина после въезда на территорию Германии, по данным немецкого СМИ, будет отменено.

Напоминаем, что сейчас граждане Германии придерживаются жесткого карантина. Школы и университеты перешли на отдаленное обучения. Закрываются сады, развлекательные заведения, спортивные клубы, кафе и рестораны.

Однако до Нового года в стране будут работать продавцы елок, чтобы каждый мог себе приобрести новогоднее дерево и зарядиться праздничным настроением.

Напомним, что Польша вводит жесткий карантин. Ограничения начнут действовать после западноевропейского Рождества. Поэтому будут закрываться горнолыжные трассы и магазины, которые продают товары второй необходимости. В Новый год на поляков также ждут ограничения. Они не смогут свободно перемещаться с 19:00 31 декабря до 6:00 утра 1 января.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что украинцы снова смогут летать в Таиланд. Для этого по приезду нужно будет пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин.


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Источник: https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
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