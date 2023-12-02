Германия может сократить помощь Украине: что произошло

Правительство Германии хочет сократить размер взноса от страны в Фонд мира Евросоюза. С этого Фонда странам ЕС выплачиваются компенсации за предоставленное Украине вооружение. Об этом со ссылкой на полученный от своих источников документ пишет The Daily Telegraph, сообщает портал "Комментарии".

Германия хочет сократить помощь Украине. Фото из открытых источников

По информации издания, Германия настаивает, чтобы Фонд мира ЕС в своих расчетах учитывал военную помощь, которую Берлин напрямую передает Украине.

Как пишет издание, немецкие чиновники считают, что взносы в Фонд в "натуральной форме" должны быть засчитаны как "согласованные взносы государства-члена в украинский конверт".

Редакция издания предполагает, что Германия хочет снизить свой обязательный вклад в Фонд мира на сумму своих прямых поставок оружия в Украину.

The Daily Telegraph также пишет, что Германия часто жалуется, что члены ЕС злоупотребляют схемой Фонда мира, чтобы отправлять Украине старое оружие, а взамен используют финансовую компенсацию для модернизации собственных армий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Германии 2 декабря объявило о выделении Украине еще одного пакета военной помощи. В частности, Германия передаст Украине: 3840155-мм артиллерийских снарядов; 4 тягача HX81 и 4 танковых полуприцепа к ним; 5 систем обнаружения дронов; 250 наборов инструментов с взрывчатым материалом; 2 машины пограничной охраны; 3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы); 1 мобильная антенно-мачтовая система; 25 лазерных дальномеров; 15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 000 патронов к ним.

"Комментарии" также писали, что глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но никакого договора о перемирии или мирного договора подписано не было.

