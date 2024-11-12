Германия может впервые оторваться от РФ: в Кремле уже «пригорает»

Немецкие политические элиты максимально ускоряют процесс обновления. Скорее всего, это связано с пониманием всего массива рисков, связанного с избранием Дональда Трампа на пост президента США, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Фридрих Мерц

По его словам, ранее выборы в ФРГ ожидались где-то в марте, а формирование коалиции и возобновление полноценной работы Бундестага — где-то не раньше лета. То есть, добавляет эксперт, все принципиальные процессы должны были заморозиться ориентировочно на полгода. Впрочем, подчеркивает Голобуцкий, все поменяла победа Трампа и его предварительные заявления по сотрудничеству с Европой.

Эксперт напомнил, что инаугурация Трампа должна состояться 20 января 2025 года. Плюс некоторое время пойдет на определение с официальным курсом по основным направлениям.

"Немецкие политики не хотят, очевидно, оказаться в ситуации, когда окажутся перед ожидаемыми жесткими требованиями Трампа без функционального правительства или с временными (или почти отставленными) чиновниками. Это заметно ослабит позицию Германии в и так непростом диалоге. Логично, что Германия решила максимально сократить период уязвимости", – отметил Голобуцкий.

По предварительным данным социологов, победу в парламентских выборах одержит ХДС. Ее лидер Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером. Он занимает более жесткую от Олафа Шольца позицию относительно украинской войны: в частности, поддерживал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS.

"Эксперты (особенно из прокремлевского пула) считают, что Мерц как канцлер будет фактически "американским гауляйтером в Германии". Так же, как Шольц – традиционно для эсдеков скорее креатура Кремля", – отметил Голобуцкий.

В целом логично, если в период глубокого переформатирования как минимум системы безопасности мира и Европы третью экономику мира возглавит политик не из путинского пула, способный к продуктивному диалогу с 47-м президентом США, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мерц в случае победы намерен поставить ультиматум России.



