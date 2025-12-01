Германия на фоне заявлений о поддержке Украины поразила циничную услугу для воинов Путина: детали

В России растет число людей, нуждающихся в протезировании из-за ранений, полученных во время вторжения в Украину. Отечественные производители способны удовлетворить только часть потребностей этого сегмента рынка, сообщает DW.

По данным российского Министерства труда, в 2024 году гражданам с инвалидностью выдали 152,5 тысяч протезов — значительно больше, чем 99,2 тысяч в 2023 году и примерно 80–90 тысяч ежегодно до начала войны. Эксперты Международного института стратегических исследований оценивают, что количество военных с ампутациями может превышать 180 тысяч человек.

Рынок протезов в России активно развивается: компания Steplife в течение 2022-2024 годов ежегодно наращивала продажи почти на 50%. В то же время производители способны покрыть всего около половины потребностей в высокотехнологичных протезах.

По данным DW, Германия значительно увеличила поставки протезов в Россию. В 2024 году экспорт товаров категории "Протезы и прочие изделия для протезирования" из ФРГ в Россию достиг €47,8 млн и более 100 тонн в физическом измерении — почти вдвое больше, чем в 2023 году. В первые девять месяцев 2025 года объем поставок вырос до €53 млн. Зато поставки зубных протезов в РФ упали более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Немецкие компании, в частности Ottobock, сталкиваются с критикой из-за присутствия на российском рынке.

"Мы не те, кто делает российских солдат снова пригодными к войне. Наша продукция не для армии", — заявил глава компании Оливер Якоби.

В корпоративном отделе Ottobock отмечают, что после начала войны количество представительств в России сократили с семи до четырех, а деятельность сосредоточена исключительно на гражданских клиентах. Компания открыла свой первый центр в Украине, расширяя присутствие в регионе.

