logo_ukra

BTC/USD

86832

ETH/USD

2838.08

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Німеччина на тлі заяв про підтримку України вразила цинічною послугою для вояків Путіна: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина на тлі заяв про підтримку України вразила цинічною послугою для вояків Путіна: деталі

Число окупантів з ампутаціями могло сягати понад 180 тисяч

1 грудня 2025, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Росії зростає число людей, які потребують протезування через поранення, отримані під час вторгнення в Україну. Вітчизняні виробники здатні задовольнити лише частину потреб цього сегмента ринку, повідомляє DW.

Німеччина на тлі заяв про підтримку України вразила цинічною послугою для вояків Путіна: деталі

Фото: з відкритих джерел

За даними російського Міністерства праці, у 2024 році громадянам з інвалідністю видали 152,5 тисячі протезів — значно більше, ніж 99,2 тисячі у 2023 році та приблизно 80–90 тисяч щороку до початку війни. Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень оцінюють, що кількість військових з ампутаціями може перевищувати 180 тисяч осіб.

Ринок протезів у Росії активно розвивається: компанія Steplife протягом 2022–2024 років щорічно нарощувала продажі майже на 50%. Водночас виробники здатні покрити лише близько половини потреб у високотехнологічних протезах.

За даними DW, Німеччина значно збільшила постачання протезів до РФ. У 2024 році експорт товарів категорії "Протези та інші вироби для протезування" з ФРН до Росії досяг €47,8 млн і понад 100 тонн у фізичному вимірі — майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. У перші дев’ять місяців 2025 року обсяг поставок зріс до €53 млн. Натомість постачання зубних протезів до РФ впало більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом.

Німецькі компанії, зокрема Ottobock, стикаються з критикою через присутність на російському ринку.

"Ми не ті, хто робить російських солдатів знову придатними до війни. Наша продукція не для армії",- заявив глава компанії Олівер Якобі. 

У корпоративному відділі Ottobock зазначають, що після початку війни кількість представництв у Росії скоротили з семи до чотирьох, а діяльність зосереджена виключно на цивільних клієнтах. Компанія також відкрила свій перший центр в Україні, розширюючи присутність у регіоні.

Як вже писали "Коментарі", журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі Еспресо заявив, що саме існування незалежної України здатне зруйнувати залишки російської імперськості. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини