Німеччина на тлі заяв про підтримку України вразила цинічною послугою для вояків Путіна: деталі

В Росії зростає число людей, які потребують протезування через поранення, отримані під час вторгнення в Україну. Вітчизняні виробники здатні задовольнити лише частину потреб цього сегмента ринку, повідомляє DW.

Фото: з відкритих джерел

За даними російського Міністерства праці, у 2024 році громадянам з інвалідністю видали 152,5 тисячі протезів — значно більше, ніж 99,2 тисячі у 2023 році та приблизно 80–90 тисяч щороку до початку війни. Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень оцінюють, що кількість військових з ампутаціями може перевищувати 180 тисяч осіб.

Ринок протезів у Росії активно розвивається: компанія Steplife протягом 2022–2024 років щорічно нарощувала продажі майже на 50%. Водночас виробники здатні покрити лише близько половини потреб у високотехнологічних протезах.

За даними DW, Німеччина значно збільшила постачання протезів до РФ. У 2024 році експорт товарів категорії "Протези та інші вироби для протезування" з ФРН до Росії досяг €47,8 млн і понад 100 тонн у фізичному вимірі — майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. У перші дев’ять місяців 2025 року обсяг поставок зріс до €53 млн. Натомість постачання зубних протезів до РФ впало більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом.

Німецькі компанії, зокрема Ottobock, стикаються з критикою через присутність на російському ринку.

"Ми не ті, хто робить російських солдатів знову придатними до війни. Наша продукція не для армії",- заявив глава компанії Олівер Якобі.

У корпоративному відділі Ottobock зазначають, що після початку війни кількість представництв у Росії скоротили з семи до чотирьох, а діяльність зосереджена виключно на цивільних клієнтах. Компанія також відкрила свій перший центр в Україні, розширюючи присутність у регіоні.

