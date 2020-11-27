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Германия начинает массовую вакцинацию: на заводах производят "морозильники" для вакцин

Вакцину нужно хранить и транспортировать при температуре - 70 градусов по Цельсию

сегодня, 15:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Германия стала последней страной, которая достигла рубежа в 1 миллион подтвержденных случаев сегодня, 27 ноября. Как сообщает AP, на заводе в городе Туттлинген на юге страны уже готовы к отправке камеры для хранения вакцины. Германия планирует начать массовую вакцинацию в декабре, когда появятся первые вакцины.

Германия начинает массовую вакцинацию: на заводах производят "морозильники" для вакцин

Фото: из открытых источников

Напомним, одним из лидеров гонки вакцин является BioNTech, немецкая компания, которая вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разработала вакцину, эффективную до 96%. Препарат нужно хранить и транспортировать при температуре до — 70 градусов по Цельсию. 

Обеспечение таких температур — лишь одна из многих проблем, с которыми страны сталкиваются, пытаясь массово вакцинировать людей. Некоторые страны, в том числе Германия, полагаются на свой военный опыт, чтобы гарантировать безопасную транспортировку драгоценных доз с заводов в секретные хранилища перед распределением.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой. 




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Источник: https://apnews.com/article/immunizations-health-coronavirus-pandemic-germany-europe-11822468c0e9ad10781376d240885e61
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