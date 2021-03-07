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Германия назвала новую серьезную угрозу для НАТО

Министерство обороны Германии считает, что одна из мировых стран добивается «дестабилизации и ослабления НАТО»

сегодня, 17:35
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство обороны Германии назвало новую угрозу для НАТО со стороны России. Данную информацию сообщает издание Welt am Sonntag.

Германия назвала новую серьезную угрозу для НАТО

В Германии сказали что может угрожать НАТО. Фото: cdni.rt.com

В оборонном ведомстве отметили, что российские власти активно добиваются "дестабилизации и ослабления НАТО". В частности это проявляется в разработке нового оружия и расширении военных возможностей.

В Германии сообщили о создании Россией сверхмощного оружия — высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности. В Министерстве отметили и о том, что Кремль вкладывает деньги в разработку и усовершенствование ядерных комплексов. По подсчетам ведомства, в Российском арсенале сейчас находится около 6375 ядерных боеголовок.

Кроме того, Россия наращивает армию, в которой в настоящее время находится 840 000 подготовленных солдат.

Однако в министерстве назвали и слабые стороны российского войска. Прежде всего это не слишком развиты военно-морские силы и ограниченные возможности их использования. Также минусом для российской армии является отсутствие боевых беспилотников.

Ранее сообщалось, что военный конфликт на Донбассе невозможно урегулировать, ведь работу Трехсторонней контактной группы всеми возможными способами тормозят представители России. Так считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Его полное мнение читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что деловые переговоры в трехсторонней контактной группе по обмену пленными заходят в тупик из-за позиции России. Такой точкой зрения поделился представитель украинской делегации Алексей Арестович. Его позицию можно прочитать здесь.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/s-9874
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