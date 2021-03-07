Германия назвала новую серьезную угрозу для НАТО

Министерство обороны Германии назвало новую угрозу для НАТО со стороны России. Данную информацию сообщает издание Welt am Sonntag.

В Германии сказали что может угрожать НАТО. Фото: cdni.rt.com

В оборонном ведомстве отметили, что российские власти активно добиваются "дестабилизации и ослабления НАТО". В частности это проявляется в разработке нового оружия и расширении военных возможностей.

В Германии сообщили о создании Россией сверхмощного оружия — высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности. В Министерстве отметили и о том, что Кремль вкладывает деньги в разработку и усовершенствование ядерных комплексов. По подсчетам ведомства, в Российском арсенале сейчас находится около 6375 ядерных боеголовок.

Кроме того, Россия наращивает армию, в которой в настоящее время находится 840 000 подготовленных солдат.

Однако в министерстве назвали и слабые стороны российского войска. Прежде всего это не слишком развиты военно-морские силы и ограниченные возможности их использования. Также минусом для российской армии является отсутствие боевых беспилотников.

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