Германия назвала свой приоритет в поставках Украине оружия

Германия считает, что сегодня Украине в войне против России крайне необходимо усиление противовоздушной обороны. Это приоритет № 1. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Phoenix" заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Германия. Фото: из открытых источников

Глава МИД Германии подчеркнула, на прошлой неделе весь мир увидел, как важна для Украины надежная противовоздушная оборона. Украина сумела устоять, несмотря на массированный ракетный обстрел, сбив ракеты еще до того, как они приближались к цели. Это удалось сделать украинской армии, в том числе за счет тех поставок вооружения, которые идут из Берлина.

По словам Анналены Бербок, Германия продолжит свою поддержку Украины и акцент будет сделан именно на средства ПВО.

Бербок также высказала свое мнение, что поставки Украине танков – это второстепенный вопрос, который сейчас не на первом месте, потому как нужно сначала обеспечить Украине надежные средства ПВО.

Министр добавила, что танки поставляются Украине, но только от других государств, в рамках "кольцевой" схемы обмена. При этом ВСУ удалось существенно увеличить арсенала военной техники за счет захвата большого количества российских танков во время контрнаступления в восточном регионе. Поэтому вопрос поставок Германией танков стоит не так остро, как вопрос поставок современных средств ПВО.

Стоит отметить, что история с затягиванием поставок немецких танков в Украину тянется уже очень долго. 15 сентября сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что власти Германии приняли решение этот вопрос отложить и пока отказаться от поставок Киеву обещанных ранее танков.

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