Германия не верит в скорое наступление мира в Европе: с какой просьбой Берлин обратится к ЕС

С большой вероятностью Германия приняла решение обратиться к Европейской комиссии с просьбой об исключении из лимитов заимствований Европейского Союза, чтобы увеличить расходы на оборону в ближайшие годы, не нарушая норм Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Reuters" сделал министр финансов Германии Йорг Кукис.

Германия. Фото: из открытых источников

"Похоже на то, что мы можем это сделать, но окончательное решение еще должно быть принято", – сказал Кукис в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Министр добавил, что этот вопрос есть один из важнейших в немецком правительстве. Он обсуждается в координации с партиями, входящими в коалицию.

Европейская комиссия предложила дать "зеленый свет" странам-членам повышать расходы на оборону на 1,5% ВВП ежегодно в течение четырех лет без каких-либо дисциплинарных мер, которые обычно начинают действовать, когда дефицит превышает 3% ВВП.

Португалия дала понять, что будет просить об исключении, и Польша, вероятно, также.

Европейская комиссия надеялась, что это предложение будет широко одобрено всеми 27 странами ЕС и поможет увеличить оборонные инвестиции ЕС на 650 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для сдерживания потенциального российского вторжения.

Парламент Германии проголосовал в марте за планы значительного увеличения расходов, которые были высоко оценены официальными лицами во время заседаний МВФ и Всемирного банка, состоявшихся на этой неделе.

Бюджетный план предусматривает выделение 500 миллиардов евро на специальный фонд для инфраструктуры и планы в значительной степени вывести инвестиции в оборону из-под действия внутренних правил, ограничивающих заимствования.

Кукис также сказал, что Германия не отказывается от общеевропейского финансирования, но акцентировал, что оно должно быть целевым и направленным на действительно совместные военные проекты.

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