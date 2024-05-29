Германия не заинтересована в поставках Украине Gripen: стала известна причина

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Швеция была готова предоставить Украине истребители Gripen, но изменила свое решение по просьбам "партнеров". При этом министр обороны страны не уточнил, кто именно обратился с такой просьбой, лишь подчеркнул, что решение было принято в рамках работы коалиции истребителей.
Gripen
Как отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч, о настоящих причинах такого решения можно только гадать. Среди них могут быть, например, ограниченное количество защищенных аэродромов в Украине, недостаточное количество систем ПВО для их защиты или невозможность чисто технически разместить и F-16, и Gripen.
Однако, по мнению эксперта, вероятно причина совсем в другом, и на решение Швеции повлияла Германия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр Швеции Пол Йонсон сообщил , что его страна решила отказаться от планов по поставке Украине истребителей Gripen. По его словам, Швеция поставила на паузу свои планы, поскольку к ней с таким призывом обратились несколько стран. Он подчеркнул, что такое решение связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!