Германия не заинтересована в поставках Украине Gripen: стала известна причина

Швеция была готова предоставить Украине истребители Gripen, но изменила свое решение по просьбам "партнеров". При этом министр обороны страны не уточнил, кто именно обратился с такой просьбой, лишь подчеркнул, что решение было принято в рамках работы коалиции истребителей.

Gripen

Как отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч, о настоящих причинах такого решения можно только гадать. Среди них могут быть, например, ограниченное количество защищенных аэродромов в Украине, недостаточное количество систем ПВО для их защиты или невозможность чисто технически разместить и F-16, и Gripen.

Однако, по мнению эксперта, вероятно причина совсем в другом, и на решение Швеции повлияла Германия.

"Попросили немцы, потому что из Gripen можно запускать "Таурусы", а с F-16 – нет. Пока у нас нет Gripen, "Таурусы" нам действительно ни при чем, потому что все равно под них нет платформы для запуска. А как только "Грипены" появятся, и у нас появится железное основание настойчиво просить "Таурусы" немедленно – уже не для публики, а по-серьезному, с сугубо военными аргументами", -

отметил Паныч и добавил, что такое развитие событий точно не порадовало бы канцлера Олафа Шольца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр Швеции Пол Йонсон сообщил , что его страна решила отказаться от планов по поставке Украине истребителей Gripen. По его словам, Швеция поставила на паузу свои планы, поскольку к ней с таким призывом обратились несколько стран. Он подчеркнул, что такое решение связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16.



