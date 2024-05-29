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Германия не заинтересована в поставках Украине Gripen: стала известна причина

Германия не заинтересована в поставках Украине истребителей Gripen, потому что они, в отличие от F-16, могут нести ракеты Taurus, отмечает Алексей Паныч

сегодня, 12:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Швеция была готова предоставить Украине истребители Gripen, но изменила свое решение по просьбам "партнеров". При этом министр обороны страны не уточнил, кто именно обратился с такой просьбой, лишь подчеркнул, что решение было принято в рамках работы коалиции истребителей.

Германия не заинтересована в поставках Украине Gripen: стала известна причина

Gripen

Как отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч, о настоящих причинах такого решения можно только гадать. Среди них могут быть, например, ограниченное количество защищенных аэродромов в Украине, недостаточное количество систем ПВО для их защиты или невозможность чисто технически разместить и F-16, и Gripen.

Однако, по мнению эксперта, вероятно причина совсем в другом, и на решение Швеции повлияла Германия.

"Попросили немцы, потому что из Gripen можно запускать "Таурусы", а с F-16 – нет. Пока у нас нет Gripen, "Таурусы" нам действительно ни при чем, потому что все равно под них нет платформы для запуска. А как только "Грипены" появятся, и у нас появится железное основание настойчиво просить "Таурусы" немедленно – уже не для публики, а по-серьезному, с сугубо военными аргументами", -
отметил Паныч и добавил, что такое развитие событий точно не порадовало бы канцлера Олафа Шольца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр Швеции Пол Йонсон сообщил , что его страна решила отказаться от планов по поставке Украине истребителей Gripen. По его словам, Швеция поставила на паузу свои планы, поскольку к ней с таким призывом обратились несколько стран. Он подчеркнул, что такое решение связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02SGrW697U82pQXxUsC8EZnrNZygYQoJ1XxnUzENRLQn5fvLwkhuCDZ7kh57q8bouDl
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