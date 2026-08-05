logo

BTC/USD

64115

ETH/USD

1865.59

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия неожиданно раскрыла главный военный секрет: какое самое современное оружие уже в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия неожиданно раскрыла главный военный секрет: какое самое современное оружие уже в Украине

Писториус фактически подтвердил поставки RCH-155 – артсистемы, способной вести огонь прямо во время движения

5 августа 2026, 07:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны Германии Борис Писториус фактически впервые подтвердил, что украинские военные уже используют новые самоходные артиллерийские установки RCH-155. На это обратило внимание немецкое издание Bild после заявления министра во время посещения предприятия KNDS в Касселе.

Германия неожиданно раскрыла главный военный секрет: какое самое современное оружие уже в Украине

Немецкие САУ RCH 155. Фото: из открытых источников

Рассказывая о современной колесной гаубице, Писториус отметил, что эта система "пользуется большой популярностью в Украине". Кроме того, он напомнил, что именно на этом заводе два года назад стояла первая установка, отправленная украинским военным.

Журналисты заключили, что RCH-155 уже длительное время находятся в Украине, хотя официально их поставки до сих пор не подтверждались. Ранее сообщалось только об обучении украинских экипажей на этих системах в Германии.

RCH-155 считается одной из самых современных артиллерийских установок в мире. Ее главное преимущество – способность открывать огонь без остановки машины. Такая возможность значительно усложняет обнаружение и уничтожение установки русскими дронами или контрбатарейной артиллерией.

Гаубица способна производить до девяти выстрелов в минуту на расстояние более 50 километров. Полностью автоматизированная башня позволяет обслуживать ее экипажу только из двух военнослужащих. Кроме того, машина разгоняется более чем до 100 км/ч, что почти вдвое превышает скорость германской PzH 2000 года.

По информации Bild, Украина должна получить всего 54 установки RCH-155. Такого количества достаточно для оснащения трех полноценных артиллерийских батальонов, что может усилить огневые возможности Сил обороны Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – упадет ли Константиновка: тревожный прогноз на август.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/inland/boris-pistorius-rch-155-offenbar-laengst-in-der-ukraine-im-einsatz-6a717eee9fe80d33dcd3647d?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExZkZPYU9ZNDZMN09qcWZnbHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7BZBBOF7smpHJSsEJMPcY94BfrVmaDPvl
Теги:

Новости

Все новости