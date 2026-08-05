Германия неожиданно раскрыла главный военный секрет: какое самое современное оружие уже в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус фактически впервые подтвердил, что украинские военные уже используют новые самоходные артиллерийские установки RCH-155. На это обратило внимание немецкое издание Bild после заявления министра во время посещения предприятия KNDS в Касселе.

Немецкие САУ RCH 155. Фото: из открытых источников

Рассказывая о современной колесной гаубице, Писториус отметил, что эта система "пользуется большой популярностью в Украине". Кроме того, он напомнил, что именно на этом заводе два года назад стояла первая установка, отправленная украинским военным.

Журналисты заключили, что RCH-155 уже длительное время находятся в Украине, хотя официально их поставки до сих пор не подтверждались. Ранее сообщалось только об обучении украинских экипажей на этих системах в Германии.

RCH-155 считается одной из самых современных артиллерийских установок в мире. Ее главное преимущество – способность открывать огонь без остановки машины. Такая возможность значительно усложняет обнаружение и уничтожение установки русскими дронами или контрбатарейной артиллерией.

Гаубица способна производить до девяти выстрелов в минуту на расстояние более 50 километров. Полностью автоматизированная башня позволяет обслуживать ее экипажу только из двух военнослужащих. Кроме того, машина разгоняется более чем до 100 км/ч, что почти вдвое превышает скорость германской PzH 2000 года.

По информации Bild, Украина должна получить всего 54 установки RCH-155. Такого количества достаточно для оснащения трех полноценных артиллерийских батальонов, что может усилить огневые возможности Сил обороны Украины.

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