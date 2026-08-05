Німеччина несподівано розкрила головний військовий секрет: яка найсучасніша зброя вже в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус фактично вперше підтвердив, що українські військові вже використовують новітні самохідні артилерійські установки RCH-155. На це звернуло увагу німецьке видання Bild після заяви міністра під час відвідування підприємства KNDS у Касселі.

Німецькі САУ RCH 155. Фото: з відкритих джерел

Розповідаючи про сучасну колісну гаубицю, Пісторіус зазначив, що ця система "користується великою популярністю в Україні". Крім того, він нагадав, що саме на цьому заводі два роки тому стояла перша установка, яка була відправлена українським військовим.

Журналісти зробили висновок, що RCH-155 вже тривалий час перебувають в Україні, хоча офіційно їхнє постачання досі не підтверджувалося. Раніше повідомлялося лише про навчання українських екіпажів на цих системах у Німеччині.

RCH-155 вважається однією з найсучасніших артилерійських установок у світі. Її головна перевага – здатність відкривати вогонь без зупинки машини. Така можливість значно ускладнює виявлення та знищення установки російськими дронами або контрбатарейною артилерією.

Гаубиця здатна здійснювати до дев'яти пострілів за хвилину на відстань понад 50 кілометрів. Повністю автоматизована башта дозволяє обслуговувати її екіпажу лише з двох військовослужбовців. Крім того, машина розганяється більш ніж до 100 км/год, що майже вдвічі перевищує швидкість німецької PzH 2000.

За інформацією Bild, Україна має отримати загалом 54 установки RCH-155. Такої кількості достатньо для оснащення трьох повноцінних артилерійських батальйонів, що може суттєво посилити вогневі можливості Сил оборони України.

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